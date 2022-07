Baas en hond door water en blubber

8 minuten geleden

Van Jack Russelterriër tot Mechelse herder, 450 honden in alle soorten en maten deden zaterdag met hun eigenaars mee aan de grootste dogsurvival van de Benelux in Zeewolde. Boxtelaren Han van Ewijk en Ruud Scheel sprongen ook over hindernissen, waadden door sloten en kropen door tunneltjes, met hun honden.

Van Ewijk had al ervaring met dergelijke wedstrijden, Scheel maakte zijn debuut. Van Ewijk: ,,Ik heb een langharige Weimaraner, een sportief en atletisch hondenras. Ik liep al hard met Joep en kwam ooit op internet een dogsurvival tegen. Zo’n wedstrijd lijkt wel wat op een mud run, maar dan voor mens en hond. Het is hardlopen met hindernissen.”

In Zeewolde legden Van Ewijk en Scheel vijf kilometer af en moesten vijftien obstakels overwinnen. Van Ewijk: ,,Die hindernissen variëren, dat maakt de sport zo boeiend. De ene organisatie laat je door de modder kruipen, over hekken klimmen en door het water rennen, de andere bedenkt heel andere dingen, soms moet je zelfs een stuk hollen met je hond in een kruiwagen. De hond van Ruud, een Rhodesian ridgeback, is niet zo’n waterliefhebber. Toch heeft ze het er goed vanaf gebracht.”

Scheel eindigde in de open klasse als dertiende, Van Ewijk werd zevende. ,,Een weekend eerder deed ik mee aan een wedstrijd in België, in de atletenklasse, en pakte de derde plaats.”

Er bestaat in Zeewolde ook een recreantencategorie. Deelnemers die daarin uitkomen, doen puur mee om het parcours te volbrengen, zonder veel focus op hun tijd te leggen. ,,Sommige mensen wandelen de hele afstand en nemen de obstakels heel rustig, dat mag allemaal. Het gaat om het samenspel tussen baas en hond, het samen sporten.”

In principe mocht iedere hond vanaf een jaar (of bij grote rassen vanaf achttien maanden) meedoen. Van Ewijk: ,,Soms moet je je hond even dragen, dan is het wel zo praktisch als die niet te zwaar is.”

Zeewolde is nog maar net achter de rug of Scheel en Van Ewijk hebben alweer een volgende wedstrijd voor de boeg. ,,24 juli zijn we van de partij in Wouwse Plantage. Ondertussen blijven we met onze honden aan onze conditie werken.”