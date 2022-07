Luca fietst virtueel rondjes over weekmarkt voor het goede doel

Van Italië naar Lennisheuvel. Op de fiets een route van ruim 1.600 kilometer. Luca Gautero gaat deze tocht in augustus ondernemen namens Tour for Life. Om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, ‘rijdt’ de sportieve inwoner van Lennisheuvel vrijdag 8 juli rondjes over de weekmarkt in het centrum van Boxtel.

Inderdaad, ‘rijdt’ staat tussen haakjes. Want fietsen over de weekmarkt, is op een normale tweewieler al lastig. Gautero heeft hiervoor een wielrenfiets op een soort rollerbank en blijft daardoor netjes op zijn plek. Die plek is op de verhoging naast het standbeeldje van Stop Voets.

Het goede doel waar Gautero voor rijdt is Tour for Life. Het is een evenement van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, dat daarmee geld bijeen brengt voor onderzoek naar de genezing van kanker. Hoewel de tocht in het Italiaanse Bardonecchia start en naar Valkenburg in Limburg voert, trapt Gautero nog zo’n 370 kilometer extra. Hij vertrekt namelijk vanaf zijn ouderlijk huis in Imperia en fietst na de finish door naar Lennisheuvel.

GEBAKJES

Naast de actie van vrijdag, haalt de inwoner van Lennisheuvel ook geld op door de verkoop van speciale Tour for Life-gebakjes die zijn dorpsgenoot en patissier Sanne Traa van De Koekenbakker. In haar winkel staat ook een donatiebox. Daarnaast kan iedereen natuurlijk een bijdragen leveren via www.tourforlife.nl/go-big-go-home.