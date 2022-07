Victor Fijneman is per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris van Boxtel.

Fijneman gaat leiding geven aan Boxtelse ambtenaren

20 minuten geleden

Na een zoektocht van ruim een half jaar heeft de gemeente Boxtel haar nieuwe gemeentesecretaris gevonden. Victor Fijneman uit Geldrop gaat die rol per 1 september vervullen. Daarmee wordt hij ook de mededirecteur van MijnGemeenteDichtbij (MGD), de ambtelijke organisatie die Boxtel deelt met Sint-Michielsgestel.

De in Heerlen geboren Fijneman werkt nu nog als directeur voor Dienst Dommelvallei. Daardoor heeft hij als leidinggevende ervaring met een fusieorganisatie zoals Boxtel en Gestel die hebben. Dienst Dommelvallei is namelijk de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Voor die tijd was hij acht jaar de directeur van Optimisd die de sociale dienstverlening voor verschillende gemeenten in de regio Noordoost-Brabant uitvoerde. Ook werkte hij als teamleider voor de gemeente Eindhoven.

Volgens het college van B en W is de aanstelling van Fijneman niet over één nacht ijs gegaan: hij werd gekozen na een uitgebreide selectieprocedure en positieve aanbeveling van de adviescommissie en ondernemingsraad. Fijneman volgt Huug Derksen op, die de functie als gemeentesecretaris waarnam nadat Astrid Kraal eind vorig jaar haar vertrek aankondigde.

Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt, vlak voordat de jaarcijfers en begroting van MGD door de gemeenteraad worden besproken. De Boxtelse en Gestelse colleges willen structureel 2,5 miljoen euro extra steken in de personeelsorganisatie. Vorig jaar werd dit bedrag al incidenteel vrijgemaakt. De organisatie wil meer personeel en is al druk bezig geweest om vacatures in te vullen. De Boxtelse gemeenteraad moet nog een zienswijze geven op het extra geld dat de colleges vragen voor MGD. Inzage in een plan van aanpak hebben de politici voor zover bekend nog niet ingezien.

Woensdagavond vindt een in-gespreksavond, zeg maar een informatieve bijeenkomst, plaats in de raadszaal aan de Dr. Van Helvoortstraat. Woensdag 13 juli bepaalt de gemeenteraad wat de zienswijze moet worden.