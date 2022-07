Lokale wielertoto blijft onverminderd populair

Met 351 ingeschreven ploegen haalde het Tourspel Liempde net geen nieuw record aantal deelnemers. In 2021 deden er 363 mensen mee. Desalniettemin is de organisatie trots op wat er is bereikt.

De afgelopen jaren werd er steevast record op record gebroken bij de inschrijvingen. Na elf jaar is het succes mede te danken aan het feit dat er ieder jaar een lokaal goed doel aan het Tourspel is verbonden. Een deel van de opbrengst gaat de ene keer naar de EHBO-vereniging, dan naar de Jeugdvakantieweek of, zoals dit jaar, naar basisschool De Oversteek. Het geld wordt gebruikt om materialen te kopen zodat de leerlingen meer gaan bewegen tijdens lessen.