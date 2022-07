Diamanten paar in Boxtel: Leni en Lambert van den Aker

Ze hebben samen heel wat van de wereld gezien, maar bleven altijd trouw aan hun geboorteplaats Boxtel. Leni en Lambert van den Aker vieren zondag 10 juli dat zij elkaar zestig jaar geleden het ja-woord gaven.

Zoals bij zoveel stellen uit de generatie van Leni (83) en Lambert (87), leerden de twee elkaar kennen tijdens een dansavond. Die was in café Bellevue. Lambert was daar met de broer van Leni en zijn toen nog toekomstige vrouw met haar zuster. ,,We hebben die avond ook gedanst, maar verkering hadden we niet meteen”, vertelt de echtgenote. Waarna ze er ondeugend aan toevoegt: ,,Maar we scharrelden wel wat op de plek van het voormalige waterschapsgebouw aan het Molenpad, dat werd toen net gebouwd.”