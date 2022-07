Fietsen langs 160 Boxtelse geluksplekken

Met een tocht van 21,7 kilometer en een van 27,3 kilometer lang heeft Boxtel twee nieuwe fietsroutes. Deze voeren langs 160 ‘geluksplekken’ in de gemeente. Wethouder Désiré van Laarhoven presenteerde de routes zondag op de laatste dag van het Spiegeltent-programma.

Tijdens de vorige editie van spiegeltent Bon Salon in 2019 werd bezoekers gevraagd hun geluksplek in de gemeente Boxtel aan te geven. Met behulp van de inbreng zijn twee fietsroutes samengesteld.

Vrijwilligers van de ‘Beweging van geluk’ deelden drie jaar geleden kaartjes uit met de vraag om geluksplekken in de gemeente Boxtel te vermelden. De actie leverde zo’n 600 locaties op, waarbij vaak dezelfde werden genoemd. Uiteindelijk kwamen er 160 plekken naar voren. Daar voeren de twee fietsroutes nu langs. Het zijn locaties die volgens de indieners zorgen voor een positief en blij gevoel. Alle locaties zijn voorzien van een foto en een korte tekst met meer informatie. Deze zijn geschreven door de mensen die ze hebben aangedragen.

VEEL TE BIEDEN

Wethouder Van Laarhoven ziet de routes als een mooie aanvulling op het recreatieve aanbod in de gemeente Boxtel: ,,De vele persoonlijke bijdragen van onze inwoners maakt deze tochten uniek. Die zorgen ervoor dat geluk en beweging op een bijzondere wijzen worden gecombineerd. Daarnaast laat het zien dat de vier kernen in de gemeente veel te bieden hebben.”

De tochten zijn te downloaden via de app ‘Routes in het Groene Woud’, deze is te vinden in de Google Play Store of de Apple Store, maar zijn ook te bekijken op www.gelukinboxtel.nl.