Padelteam Merletten naar eredivisie

1 uur geleden

Het eerste padelteam van LTV De Merletten heeft zondag de titel behaald in de landelijke hoofdklasse. De mannen versloegen Sportclub Houten met 4-0 en stelden daarmee promotie naar de eredivisie veilig. Hiermee staat LTV De Merletten in de zomer van 2023 tussen de beste zes teams van Nederland.

Lange rally’s, bekeken lobs en soms knallende smashes: die kregen de toeschouwers zondag voorgeschoteld in sportpark Molenwijk. Jeroen van Beers en Pepijn van Hal beten het spits af en leken in het eerste dubbelspel op weg naar een snelle overwinning op Marc Rijsman en Sven de Jong. Na 6-1 setwinst kwamen de Houtenaren echter terug (3-6) en moest een derde set de beslissing brengen. Daarin wisten de Boxtelaren op 5-4 de beslissende break te forceren: 6-4.

Rob van Thiel en Lex Enklaar maakten in de tweede dubbelpartij korte metten met hun tegenstanders (6-2, 6-2) en ook de derde dubbelpartij van Van Hal en Enklaar resulteerde in een afgetekende zege: 6-1, 6-3. In de laatste wedstrijd waren Bas Kuijten en Van Thiel op de beslissende momenten te sterk voor Marc Rijsman en Wessel Steenis: 7-6, 7-6.

Bas Kuijten, teamcaptain en tevens bestuurslid van LTV De Merletten, is verheugd: ,,We hebben als vereniging sinds december twee padelbanen en het enthousiasme is enorm. Het geeft een extra boost dat we volgend jaar over een team op het allerhoogste niveau beschikken.”

TOEGANKELIJKE SPORT

Volgens Kuijten is padel ook juist voor beginnende spelers een toegankelijke sport. Kuijten: ,,Het is mooi om te zien hoe snel beginners het spel onder de knie hebben. Maar we vergeten ook zeker tennis niet: juist de combinatie van beide sporten is de kracht van onze vereniging.”

LTV De Merletten nodigt geïnteresseerden uit voor een kennismaking met tennis en padel tijdens de open dag op zaterdag 9 juli. Aanmelden voor een kennismakingsclinic kan via www.ltvdemerletten.nl.