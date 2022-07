Waterschap automatiseert 34 stuwen

25 minuten geleden

Voor het tweede jaar op rij automatiseert waterschap De Dommel een flink aantal stuwen. 34 in totaal staan er voor de komende periode op de rol. Momenteel worden die nog door medewerkers met de hand bediend.

Ingebouwde computers moeten zelf het waterpeil lezen en reguleren. Bij droogte gaan de stuwen omhoog om zoveel mogelijk water vast te houden, bij flinke buien gaan ze om laag om overlast te voorkomen. Het doel is om beter in te spelen op weersextremen.

Ook dit jaar was het voorjaar erg droog en het waterschap wil meer water de grond in laten trekken. Vlot daarop inspelen is niet altijd mogelijk omdat dit proces op veel locaties dus met de hand moet worden gedaan. Daarom laat De Dommel soms onnodig water wegstromen.

INSTEMMEN

De Dommel laat aangrenzende grondeigenaren wel eerst instemmen voordat er een hoger peil wordt ingesteld. Volgens het waterschap hoeven zij niet bang te zijn voor overlast: de geautomatiseerde stuwen reageren direct op een te hoog waterpeil. Ook de provincie betaalt mee aan het project.