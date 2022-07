Tien jaar Voorleesfiets: ‘Laat dit niet verloren gaan voor Boxtel’

Pats, met een opgerolde krant proberen kinderen een vervelende bromvlieg te verjagen die op de hoofden van hun ouders is gaan zitten. De interactieve jeugdvoorstelling ‘Plons’ van theater Vanniksenvanalles uit Oisterwijk gaat er zaterdagmiddag bij de jonge aanwezigen in als zoete koek. Het was een cadeautje van de organisatie achter de Voorleesfiets, vanwege het tienjarig bestaan.

De aula van brede school De Wilgenbroek zit vol met kinderen en hun ouders. Ze komen van origine uit Polen, Syrië of Somalië. Allemaal krijgen ze een- of tweewekelijks vrijwilligers van de Voorleesfiets over de vloer die hen voorleest uit kinderboeken met als doel om de Nederlandse taal sneller onder de knie te krijgen. Veelal spreken de ouders niet of nauwelijk..