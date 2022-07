De Knoestjes viert gouden jubileum met een emotioneel randje

De prins heeft een eigen blaaskapel nodig. Met die gedachte zette Piet van den Braak de eerste stap naar de oprichting van De Knoestjes in Esch. Zaterdag, ruim 50 jaar later, vierde de groep haar jubileum groots voor alle inwoners. Na twee jaar stilzitten hadden de muzikanten er zin in... en het publiek ook.

Het concept Knoestjes & Friends is niet nieuw. Maar dit keer was er extra uitgepakt en speelde de muziekgroep voor dorpshuis De Es, nu eens niet in hun bekende gele jassen, maar strak in een zwart pak met gouden accenten. Er was ook een flink blik vol bevriende muzikanten opengetrokken om samen muziek te maken. Van het Essche koor Innovation tot een eenmalige reünie van beide Dorini’s: Dorien Habraken en Marlou van Griensven.

