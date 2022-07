Het Liduina Ziekenhuis in Boxtel in 1993, de periode dat gynaecoloog Henk Ruis er werkte.

Gynaecoloog die drie kinderen met eigen sperma verwekte, werkte jarenlang in Boxtel

De oud-gynaecoloog Henk Ruis werkte in de jaren ‘80 en ‘90 in het Liduina-ziekenhuis in Boxtel. De Gemertse arts kwam vrijdag in opspraak omdat hij zijn eigen sperma gebruikte in een vruchtbaarheidsbehandeling. Daarmee zijn tenminste drie kinderen verwerkt. Dat maakte stichting Nij Geertgen bekend. Vooralsnog zijn er geen meldingen dat er in Boxtel ook misstanden hebben plaatsgevonden.

De drie kinderen zijn volgens de stichting verwekt in de voormalige vruchtbaarheidskliniek Geertgen die Ruis runde in Elsendorp, een voorganger van Nij Geertgen. De stichting van Ruis ging in 2014 failliet en de inboedel werd overgenomen door een fertiliteitskliniek uit Friesland, die de organisatie doorzette.

DNA

De zaak van de oud-gynaecoloog kwam aan het licht doordat stichting Fiom, dat aan DNA-onderzoek doet bij vragen over iemands afstamming, ontdekte dat Ruis de biologische vader zou zijn van een van de cliënten. Na verder onderzoek werd duidelijk dat Ruis nog twee kinderen had verwerkt door zijn eigen sperma te gebruiken tijdens de KIE-behandelingen (Kunstmatige Inseminatie met sperma Eigen partner). Het DNA-profiel van dokter Ruis is opgenomen in de KID-DNA Databank van Fiom. Op dit moment zijn er dus drie kinderen waarvan het DNA een match maakt met het profiel van de oud-gynaecoloog en de betrokken personen in deze databank.

JBZ

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waar het huidige zorgexpertisehuis Liduina onderdeel van is, laat in een reactie weten zelf ook onderzoek te hebben gedaan. Tot nu toe is er echter geen link met Ruis en het Liduina-ziekenhuis gevonden. Er is door het JBZ een speciaal meldpunt ingericht voor ouders of kinderen met vragen. Zij kunnen contact opnemen via telefoonnummer 073-5538043 of via mail: berichtdonor@jbz.nl.