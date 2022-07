Op het dak van een woning aan de Sint-Jozefstraat stond vrijdagavond een verwarde man. Hij is daar door de politie vanaf gehaald.

Politie haalt verwarde man van dak in Sint-Jozefstraat

10 minuten geleden

De politie heeft vrijdagavond een verwarde man van het dak van een woning in de Sint-Jozefstraat in Boxtel gehaald. Hij was daar eerder die avond op geklommen en zorgde voor de nodige overlast.

Er moest een hoogwerker van de brandweer aan te pas komen om de man naar beneden te krijgen. Eenmaal met beide benen weer op de grond is hij door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Het incident zorgde ervoor dat veel omwonenden een kijkje kwamen nemen. Volgens de buurtbewoners is het niet de eerste keer dat de man voor overlast in de straat zorgt.

*Op verzoek is de naam van de fotograaf bij dit bericht weggelaten.