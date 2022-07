Bij een eenzijdig ongeval raakte een 60-jarige man gewond aan zijn hoofd. Hij werd hier in de ambulance gecontroleerd en daarna meegenomen naar het ziekenhuis in Tilburg.

Man (60) valt van fiets, traumahelikopter ter plaatse

19 minuten geleden

Een 60-jarige man is vannacht gewond geraakt toen hij van zijn fiets viel. Dat gebeurde in de Einsteinstraat in de Boxtelse wijk Munsel. Een toevallige passant zag de man liggen en alarmeerde rond half twee de hulpdiensten. Die rukten massaal uit, ook een traumahelikopter landde in de buurt.

Het slachtoffer liep een fikse hoofdwond op door zijn val en was op het moment dat hij werd gevonden buiten westen. De trauma-arts en verpleegkundige kwamen samen met het ambulancepersoneel ter plaatse. Zij hebben de man nagekeken, maar zijn daarna weer vertrokken. De gevallen fietser werd uiteindelijk met spoed per ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.