Rob Dekker met pensioen? Je zou het niet zeggen...

Hij zwaait na vijftien jaar werkzaam geweest te zijn af als directeur-bestuurder bij woonstichting Joost, voorheen Sint-Joseph. Na twee fusies, een naamswijziging en tal van projecten, neemt Rob Dekker per 1 september afscheid van Joost: hij gaat met pensioen.

,,Rob, het is de laatste keer dat we je zullen zien in de raadszaal”, klonk het tijdens een bijeenkomst van de raad op 7 juni die ging over woningbouw. De afgelopen vijftien jaar is de directeur-bestuurder al regelmatig op bezoek geweest in het gemeentehuis: niemand die ‘m niet kent. Naarstig zoekend naar samenwerking, maar ook regelmatig kritisch en ongeduldig, want waar blijven die woningen toch? ,,Als jullie willen, kunnen we morgen nog met twee bouwprojecten starten”, zei hij ..