Eigenaar Martijn van Engelen van SNEW leidt gedeputeerde Anne-Marie Spierings rond in zijn bedrijf op Ladonk en neemt de Gouden Cirkel-award in ontvangst.

Circulair bedrijf SNEW uit Boxtel krijgt Gouden Cirkel-award

27 minuten geleden

Het bedrijf SNEW in Boxtel heeft vrijdag de Gouden Cirkel-award ontvangen van de provincie Noord-Brabant. Eigenaar Martijn van Engelen nam de prijs in ontvangst vanwege de bijdrage van zijn onderneming aan de circulaire economie. Hij kreeg de award uit handen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings, die meteen een rondleiding kreeg.

Elektronica een nieuw of tweede leven geven. Dat is het doel van SNEW. Afgedankte apparaten zoals telefoons en beeldschermen krijgen een opknapbeurt en zijn zo weer bruikbaar of de waardevolle onderdelen en grondstoffen worden er uit gehaald om andere apparatuur mee te repareren. Daarnaast zorgen de ruim vijftig werknemers van SNEW, waarvan de helft een afstand tot de arbeidsmarkt had, er ook voor dat apparaten die nog in gebruik zijn bij organisaties, zo lang mogelijk bruikbaar blijven.

Eigenaar Van Engelen is van mening dat we zowel met grondstoffen als met mensen zorgvuldiger om moeten gaan. Iets wat gedeputeerde Spierings graag onderschrijft: ,,Met hun grenzeloze inzet om afgeschreven apparatuur en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, laten zij zien geen uitdaging uit de weg te gaan op het gebied van circulaire economie.”

ECONOMY FOR THE COMMON GOOD

In maart dit jaar kreeg SNEW ook al het certificaat ‘Economy for The Common Good’ (ECG) toegekend. Dit pleit voor een economisch model waarbij niet winst, maar het welzijn van mens en milieu centraal staat. Van Engelen liet destijds in deze krant al weten trots te zijn op de toekenning van het certificaat: ,,Vooral voor onze partners betekent dit dat zij de zekerheid hebben dat ze zaken doen met een ethische en duurzame onderneming.”

De winnaar van de Gouden Cirkel wordt automatisch voorgedragen voor de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20. Zo bouwt de provincie aan een netwerk dat een circulaire economie in Brabant gewoon maakt.