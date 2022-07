Op excursie met natuurwerkgroep Liempde

Natuurwerkgroep Liempde trekt er zondag 10 juli op uit. Naar Rijsingen in Sint-Oedenrode om precies te zijn. De gratis excursie begint om 09.00 uur op het parkeerterrein van recreatiepark Kienehoef, Bremhorst 1.

De deelnemers wandelen eerst door recreatiepark Kienehoef dat zijn naam dankt aan de achttiende-eeuwse notabele Jacob Kien. Aan de rand van de uitgestrekte Schijndelse heide liet hij ontginningsboerderij Arbeidslust bouwen, die er nog steeds staat. Tegenwoordig huisvest de hoeve een biologische boerderij, waarvan de producten gebruikt worden in het naastgelegen restaurant Helden van Kien.

Wat nu een speelvijver is, vormde ooit het Rijsings ven, waar turf gestoken werd. Wanneer de wandelaars de Ollandseweg oversteken, komen ze in het beekdal van de Dommel, waar aardig wat reliëf in het terrein te ontdekken valt. Het hoogste punt is te vinden aan de Bobbenagelseweg bij de gelijknamige brug. De Dommel draait vanuit de dorpskern van Sint-Oedenrode noordwaarts richting Olland. Diersoorten als de ijsvogel, grote gele kwikstaart en beekjuffer voelen zich thuis in de nabijheid van de rivier. Sinds enkele jaren laat de bever er knaagsporen achter.

Rijsingen vormt de achtertuin van gids Henri van Weert, die er al heel zijn leven woont. Wat daar op het gebied van natuur te ontdekken valt, legt hij vast met zijn camera. Dat heeft al heel wat sfeervolle plaatsjes opgeleverd.