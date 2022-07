Bakkerszoon Rob Hazenberg eert ouders met stripboek over Boxtel

,,Een ode aan mijn ouders, zus en broers”, zo omschrijft oud-Boxtelaar Rob Hazenberk zijn stripboek ‘Het tafeltje van vrijheid’. Naar verwachting is de creatie van de zoon van Frans en Bep, die jarenlang een bakkerij in de Breukelsestraat hadden, vanaf augustus te koop. Het boek gaat over de Tweede Wereldoorlog in Boxtel en de periode erna.

,,In eerste instantie was de strip bedoeld voor mijn familie en vrienden, dus liet ik er een stuk of vijftig drukken. Maar die vonden hem ontzettend goed en zeiden dat ik hem voor een groter publiek moest uitbrengen”, legt Hazenberg uit.