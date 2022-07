Heerlijk flodderen met water en zand

57 minuten geleden

De kinderen van BSO De Wentelwiek aan de Achterberghstraat mochten woensdag heerlijk flodderen met water en zand. Iets leukers is er bijna niet. Het was dan ook de tiende editie van Modderdag, een initiatief van IVN Natuureducatie.

Zij stimuleert met Humankind Kinderopvang en Ontwikkeling het buitenspelen en dan liefst in de natuur. Op Modderdag dus letterlijk met de poten in de klei, of, in Brabant, in het zand. De Boxtelse kinderen treffen het, De Wentelwiek valt onder Humankind en zij mogen dan ook regelmatig lekker modderen. Niet met echte papperige blubber in dit geval, maar van nat zand kun je ook mooie taartjes maken. (Foto: Bas van den Biggelaar).