Een nummer 1 hit, grote podia en thuiskomen op de Bazaar

Ze begonnen als Marokkaanse band die moderne Noord-Afrikaanse muziek speelde. En nu, 22 jaar later, is Kasba een wereldse muziekgroep die al op grote podia stond als Lowlands, Zwarte Cross en Festival Mundial. Zondag 10 juli staat de inmiddels Marokkaans-Nederlandse band ‘gewoon’ op het multiculturele festival Bazaar in park Molenwijk. Drummer Joost Kurstjens: ,,Tegen de Bazaar kunnen we ‘nooit’ nee zeggen. In Boxtel zijn we thuis.”

,,We wilden allemaal grote podia waarop we de laatste twintig jaar optraden nogmaals beklimmen. Omdat dit niet kon vanwege corona en we daardoor tijd over hadden, zijn we muziek gaan schrijven”, vertelt Sami El Ghousli, zanger, componist en, samen met Khalid Jakhlal, oprichter van Kasba. ,,Een van de nummers d..