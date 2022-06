Maatregelen PHS in Boxtel op losse schroeven

De sluiting van de dubbele overweg krijgt voorrang, daar is wel budget voor. De aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg is daaraan gekoppeld.

Het maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer staat in Boxtel op losse schroeven, althans, een groot deel daarvan. Voor de geplande verbreding van de Keulsebaan en de fietstunnel in de Tongersestraat is momenteel geen budget. De geschatte kosten van het totale pakket zijn in drie jaar tijd enorm gestegen: van 43,4 naar 64 miljoen euro. Na wat rekenwerk met BTW en indexering, blijft er een gat van 17,6 miljoen euro over tussen budget en verwachte kosten.

Dat meldde programmamanager Menno Moen vanavond tijdens een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad. De aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en de sluiting van de dubbele overweg in de Tongersestraat hebben prioriteit en passen binnen het budget. Niet onlogisch da..