‘Boxtelse huisartsen staan onder hoogspanning, grens is bereikt’

‘Ik wil voor iedereen een huisarts’. Klare taal op het actieshirt van huisarts Freek Teller van gezondheidscentrum De Vier Kwartieren. Samen met collega Hans Leenders van praktijk Leenders & Van Riel luidde Teller deze week namens alle lokale huisartsen de noodklok over de huisartsenzorg in Nederland én in Boxtel. Een landelijke actieweek wordt morgen met een grote demonstratie afgesloten in Den Haag. ,,Het water staat ons aan de lippen, de grens is bereikt.”

Teller en Leenders benadrukken dat de huisartsen in Boxtel tijdens de actieweek niet in staking zijn gegaan. En als morgenmiddag veel dokters en hun assistenten ook vanuit Boxtel naar het Malieveld optrekken, blijven alle huisartsenpraktijken bereikbaar voor spoedgevallen en is a..