Boxtels familiebedrijf Van der Velden Riolering naar Den Bosch

Het is al even het gesprek van de dag bij Van der Velden Rioleringsbeheer. Het Boxtelse familiebedrijf verkast naar Den Bosch. In november of december huizen de medewerkers op de Schouwrooij over. Het hoofdkantoor aan de Kastanjelaan zal zich in de zomer van 2023 vestigen in de hoofdstad van Brabant.

De verhuizing van het bekende rioleringsbedrijf is uit nood geboren. ,,De verhuurder van het pand aan de Schouwrooij heeft andere plannen. De huur is aan het einde van het jaar opgezegd”, verklaart Veronique Broeren, coördinator marketing en communicatie. ,,We hebben gekeken naar een ander pand. Ook in de regio, maar onze focus lag primair op Boxtel. Er is echter geen ruimte op het bedrijventerrein.”