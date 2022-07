Els van de Wijdeven (links) en Diny Stolvoort in de Liempdse Kloostertuin, die door nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties tot stand is gekomen.

Kloostertuin heeft voorbeeldfunctie

1 uur geleden

Gepensioneerd gerontoloog Diny Stolvoort vindt dat de Liempdse Kloostertuin, die in mei werd geopend, een voorbeeldfunctie heeft. Els van de Wijdeven, een van de drijvende krachten achter het project, onderschrijft die visie. Stolvoort maakt vanavond met mensen van PEP in Esch een rondgang om na te gaan of er ook daar mogelijkheden zijn voor een dergelijke tuin.

De manier waarop de dementievriendelijk ingerichte groene oase in Liempde tot stand is gekomen, sluit volgens de Boxtelse aan bij de zorg van de toekomst.

Stolvoort werd vanwege haar deskundigheid op het gebied van ouderen en haar ervaring met soortgelijke projecten betrokken bij de aanleg van de Kloostertuin. ,,Professionele organisaties en vrijwilligers hebben nauw samengewerkt om het parkje te realiseren en doen dat nu nog, de toewijding blijft. Zulke hybride netwerken zijn ook nodig om de zorg in de toekomst gestalte te kunnen geven”, legt ze uit. ,,Zorgorganisaties staat het water aan de lippen, op alle fronten. Te weinig personeel, hoge werkdruk. De zorg in zijn huidige vorm is onhoudbaar. We moeten toe naar meer zelfredzaamheid onder ouderen en waar het kan jonge senioren stimuleren zich in te zetten voor hun hulpbehoevende medemens. We moeten het samen doen en dat zie ik terug in de Kloostertuin.”

VIERDE LEEFTIJD

Er is een vierde leeftijd ontstaan, stelt de Boxtelse. ,,Ouderen zijn langer vitaal, mensen van 65 of ouder staan vaak nog volop in het leven en kunnen een grote rol spelen in de ondersteuning van de echt kwetsbare senioren.”

Van de Wijdeven is bestuurslid van de Liempdse Zonnebloem, een organisatie die onder meer veel ouderen bezoekt. ,,Bij De Zonnebloem zie je al dat jonge senioren de tachtigplussers helpen. De Kloostertuin is zeer geschikt om met onze gasten naartoe te gaan. En ik zie er regelmatig bewoners van dorpshuis De Vlaswiek een ommetje maken. Ik hoor ook dat familieleden het prettig vinden om even met vader of moeder de tuin in te lopen.”

De hele inrichting is afgestemd op mensen met dementie. De paden zijn niet recht, maar bochtig, dat prikkelt de nieuwsgierigheid. De kleuren van de borders stimuleren de zintuigen. Stolvoort: ,,De paden zijn bijvoorbeeld ook niet grijs, want als het regent, zouden ze in de beleving van dementerenden op sloten kunnen lijken en niemand loopt door het water.”

Het commitment van de diverse organisaties die zich inspanden om de Kloostertuin aan te leggen, is er nog steeds. Van de Wijdeven: ,,Er is een contract gesloten waarin iedereen zijn betrokkenheid vastlegde. Basisschool De Oversteek, een van de partners, belde mij bijvoorbeeld zelf met de vraag of er een educatieve activiteit met de kinderen opgezet kan worden. Ja, natuurlijk. De Kloostertuin is er niet alleen voor ouderen, maar voor heel Liempde. Zo ontstaan er juist verbindingen tussen jong en oud.”

Die verbinding is er zowel letterlijk als figuurlijk, want de rolstoelvriendelijke paden worden geregeld gebruikt om van de Dorpsstraat naar de Keefheuvel door te steken. Van de Wijdeven: ,,Daardoor is de zichtbaarheid van dienstencentrum De Kloosterhof verbeterd. En menig oudere mijmert op het bankje bij de Lourdesgrot of geniet van de vogels in de volière, laten we dat niet vergeten.”

Wat mooi is, moet mooi blijven. Daarvoor wordt inmiddels zorggedragen. Van de Wijdeven: ,,Er is al een onderhoudsgroep actief, vier echtparen schoffelen de borders en houden de tuin bij. Groot onderhoud verricht de gemeente Boxtel.”

Het parkje ligt er en wordt benut, maar klaar is het werk niet, stellen Stolvoort en Van de Wijdeven. Om te zorgen dat de tuin blijft leven en de betrokkenheid van het dorp niet verwatert, moet er het nodige op touw gezet worden. Van de Wijdeven: ,,Ik zorg wel dat we er met De Zonnebloem van tijd tot tijd te vinden zijn.”

Of er ook in Esch, in navolging van Boxtel en Liempde, een dementievriendelijke wandeltuin wordt ingericht, weet Stolvoort nog niet. ,,Maar we beginnen in ieder geval een verkenning.”