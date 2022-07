Spullukus slaat vleugels uit in Boxtel

Marion van Berlo poseert in kringloopwinkel Spullukus aan de Molenstraat.

Ruim zes jaar geleden opende Marion van Berlo aan de Molenstraat de deuren van kringloopwinkel Spullukus. Samen met een dozijn enthousiaste vrijwilligers geeft de initiatiefneemster kleur aan dit bijzondere Boxtelse initiatief dat onlangs is uitgebreid met vier nieuwe activiteiten. ,,Om na twee coronajaren overeind te kunnen blijven, is het noodzakelijk dat we onze vleugels uitslaan.”

Stichting Kringloopwinkel Spullukus. Dat is de officiële naam van de zaak die Van Berlo in een voormalige fietsenwinkel en -werkplaats aan de Molenstraat heeft. Wie de winkel betreedt, struikelt bijna letterlijk over het enorme aanbod van bruikbare tweedehands spullen, groot én klein. Meubilair en decoratieve voorwerpen worden afgewisseld met stapels boeken,..