In gesprek gaan met dorpsbewoners en ondertussen zwerfvuil ruimen. Dat is de gedachte achter de nieuwe viermaandelijkse activiteit Prikpraat van politieke partij Combinatie95.

Combinatie95 prikt pratend afval in Boxtel-Oost

55 minuten geleden

Het idee van politieke partij Combinatie95 om zwerfafval te prikken en daarbij met inwoners in gesprek te gaan, krijgt een vervolg. Prikpraat heet het initiatief. De raadsleden en wethouders Désiré van Laarhoven en Hans Heesen gaan woensdag 6 juli vanaf 18.30 uur aan de slag in Boxtel-Oost.

Twee maanden terug startte Combinatie95 met het initiatief in Lennisheuvel. Deelnemende inwoners waren enthousiast en de politici haalden veel nuttige informatie bij hen op die ze in het gemeentehuis onder de aandacht kunnen brengen.

Nu komt er dus een vervolg. De partij wil Prikpraat drie keer per jaar houden in een van de wijken of kernen van de gemeente Boxtel. Het idee om met inwoners over actuele onderwerpen in gesprek te gaan terwijl de partijleden rommel opruimen, komt voort uit de ergernis die zwerfafval opwekt. En het feit dat veel inwoners zich al belangeloos inzetten om iets te doen aan de rotzooi in hun buurt. Dus pakte ook Combinatie95 de handschoen op.

MATERIAAL

De tweede Prikpraat met Combinatie95 op 6 juli vanaf 18.30 uur, start bij het tankstation aan de Brederodeweg, rond 21.00 uur is de activiteit afgerond. Combinatie95 zorgt voor materiaal. Aanmelden is niet nodig, maar wel gewenst en kan via e-mail: combinatie95boxtel@gmail.com.