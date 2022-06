Wereldkoor zingt voor aanschaf van konijnen

Het Wereldkoor trakteerde bewoners van het vijftigjarige zorgexpertisehuis Liduina dinsdagavond op een concert. Althans, helemaal gratis was het niet. De entree diende om konijnen aan te schaffen voor weeskinderen in het Congolese plaatsje Vikuku.

Tien jaar geleden spanden Boxtelaren zich in om in Vikuku een kerkje te bouwen. Darlène Mwasi, een destijds in Boxtel werkzame missiezuster nam daartoe het initiatief. Zij heeft in haar geboorteland Congo nu de zorg over achttien kinderen die hun ouders verloren aan aids, corona en aanslagen van rebellen. Door konijnen voor hen te kopen, hoopt zij het leven van de jongeren die zij onder haar hoede heeft, plezieriger te maken. De kinderen gaan de langoren verzorgen en mogen ze uiteraard knuffelen.

