Rouwbommel brengt bezoekers terug naar 1915

53 minuten geleden

Kinderen wroeten in het gras en de modder. Wethouder Désiré van Laarhoven en SPPiLL-voorzitter Tossy de Man geven eigenhandig een hooidemonstratie. En bezoekers krijgen een rondleiding over de Rouwbommel. Het cultuurhistorische natuurgebied aan de Vleutstraat in Liempde is zaterdag feestelijk geopend.

Geduld was er nodig om de Rouwbommel officieel te openen. Het natuurproject van SPPiLL dat in totaal een gebied van zes hectare omvat, was in 2019 al gereed. Dankzij de energie van vrijwilligers was het cultuurhistorische Scheekenlandschap op de locatie al teruggebracht naar hoe het er in 1915 uitzag.

De Liempdse stichting werkt al jaren aan het realiseren van verschillende projecten om de leefbaarheid in en rondom het dorp te bevorderen. Het initiatief aan de Vleutstraat was onderdeel van het provinciale subsidieprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud waarin ook de gemeente Boxtel participeert.

Voordat ze wethouder werd, was Désiré van Laarhoven projectcoördinator voor SPPiLL en zette zich in om dit soort impulsen voor Liempde van de grond te krijgen. Namens de gemeente, Van Laarhoven heeft onder andere duurzaamheid en toerisme in haar portefeuille, nam ze de honneurs waar.

Met SPPiLL-voorzitter De Man verrichtte de wethouder zaterdag de opening van de Rouwbommel. De twee vrouwen toonden met Jos de Vriend, voorzitter Natuurwerkgroep Liempde (NWG), dat ze van wanten weten: als volleerde hooiers demonstreerden zij hoe het gedroogde gras moet worden verzameld.

OUDERWETS HOOIEN

Inmiddels is de Rouwbommel een fraai stukje natuur dat beheerd wordt door NWG en zusterstichting Natuurprojecten Liempde. Veel wandelaars zijn de afgelopen jaren al door het gebied getrokken. In de zomerperiode grazen er runderen en zal er op de ouderwetse manier worden gehooid. Met de gaffel in de hand en ruiters in het veld.