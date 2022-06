Handen op elkaar voor huiskamerfestival Live in Liempde

Ooit met zeventig theaterliefhebbers over het mulle zand van de Zeswilgenstraat gebanjerd? De meer dan 250 deelnemers aan Live in Liempde kunnen deze unieke ervaring sinds zondag afvinken. Gidsen voerden hun publiek over beklinkerde dorpsstraten en schilderachtige achterafweggetjes die zo uit Wim Sonnevelds ‘Het Dorp’ leken te komen. Onderweg ontmoetten de deelnemers vier artiesten: zangeressen Elke Vierveijzer en Joia, indiepopband Cookhouse en cabaretier Stefan Hendrikx.

Een gouden formule. Zo mag de opzet van het in 2015 gelanceerde Live in Liempde gerust worden genoemd. Op vier adressen zetten inwoners de deur van hun huiskamer, schuur, stal of serre wagenwijd open voor een aansprekende artiest, die het publiek achtereenvolgens in vi..