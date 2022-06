Rondom de spiegeltent rollen de ijzeren ballen

Boxtelaren John van Sas en Leo van Breugel zijn afgelopen zondag in een passende omgeving tot ridder geslagen. In het lommerrijke kasteelpark Stapelen bleken zij de beste jeu de boulers van de dag. Paul van Alphen, zijn vrouw Ger en broer Marc organiseerden het toernooi, dat zijn vijfde editie beleefde.

In 2015 hielden we het evenement voor de eerste keer”, legt Paul van Alphen uit. ,,Onze familie heeft een zekere band met kasteel Stapelen. Mijn vader is er als architect betrokken geweest bij restauratiewerkzaamheden. Zodoende ontstond het idee om hier een jeu-de-boulestoernooi op te zetten, als een soort nagedachtenis.”