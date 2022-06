Gemonde zoekt bewijs van bewoning

Sporen uit de Romeinse tijd zijn interessant, maar de deelnemers aan Gemonde graaft geschiedenis hoopten het afgelopen weekend resten te vinden van later datum. De grote vraag is namelijk of het dorp tussen het vertrek van de Romeinen en de Merovingische periode, die ongeveer in de zesde eeuw begint, bewoond was of niet.

Gemonde graaft geschiedenis maakt deel uit van het internationale project Community Archaeology Rural Excavations (CARE). Dit heeft als doel de historische ontwikkeling van kleine dorpskernen te onderzoeken.

Deelnemer Johan van Geffen, overigens niet afkomstig uit Gemonde, maar uit Schijndel, legt uit dat veel dorpen na de Romeinse overheersing leegliepen. ,,Er ontstond chaos, de culturele verworvenheden die de Romeinen geïntroduceerd hadden, verbrokkelden.” Andere veroveraars drongen het land binnen en joegen mensen op de vlucht. ,,We weten dus niet of er in Gemonde in die tijd nog mensen woonden. Het zou mooi zijn als we antwoord kregen op die vraag.” Dat uitsluitsel laat nog even op zich wachten, want de vondsten worden nog geanalyseerd.

Gemondenaar Ad Kuppens, fotograaf van de plaatselijke heemkundevereniging, zorgde dat de eerste scherven bij het epicentrum van het archeologische weekend terechtkwamen voor een wasbeurt. Met de fiets. Hans van der Schoot fungeerde als ‘chef meldkamer’ bij gilde-accommodatie Datmunda, waar de centrale sorteer- en spoelplaats was ingericht. ,,Een van onze gravers kan niet weg met de auto. Een grote gierwagen blokkeert de doorgang.” Na wat overleg bleek de blokkade opgeheven.

DOOR

Vlakbij de Dommel, in het oudste deel van het dorp, zeefde een meisje zand. Even pauze houden? Echt niet. ,,Ik heet niet voor niets Door”, zegt ze. Doortje Verspay uit Liempde is een dochter van Johan Verspay, de archeoloog die het project begeleidde. Zes putjes bevonden zich dit keer in Gemonde. Niet al te veel, maar wellicht voldoende voor interessante vondsten.

Speurders die over enkele decennia of misschien wel eeuwen in Gemonde gaan graven, wacht in ieder geval een verrassing. Oud-deelnemer Eugène van Deutekom: ,,Wij hebben bij de vorige editie geen spectaculaire schatten opgediept uit onze achtertuin, maar wel een tijdscapsule in de grond achtergelaten. Leuk voor toekomstige archeologen.”