Belles Amies schenkt 6.500 euro aan Voedselbank

44 minuten geleden

Onder luid applaus van (oud-)leden van de Lions Club Boxtel Belles Amies overhandigde oud-president Annemieke Beekmans maandagavond een symbolische cheque van liefst 6.500 euro aan Frans Hoeks. De vicevoorzitter van de Voedselbank Boxtel was in zijn nopjes. ,,Dat bedrag kunnen we heel goed gebruiken voor onze werkzaamheden.”

Ieder jaar kiest de president van de Lions Club Boxtel Belles Amies een goed doel. Dat krijgt het merendeel van de opbrengst van de evenementen die de serviceclub organiseert. Beekmans koos voor de Voedselbank omdat ze het een mooi en lokaal initiatief vindt, maar vooral omdat het aantal gezinnen dat er gebruik van maakt de afgelopen twee jaar flink is gestegen. ,,Nu maken er tweehonderd huishoudens gebruik van de Voedselbank”, vertelt Hoeks. ,,Behalve dat de (energie)kosten zijn gestegen, hebben we afgelopen jaar ook een transportwagen moeten vervangen. We kunnen het bedrag daarom goed gebruiken voor onze werkzaamheden en om de vijfhonderd monden per week te kunnen blijven voeden.”

Het bedrag is opgehaald met de elfde editie van De Proeftuin die de club in april weer kon organiseren. ,,En we hebben met kerst bij de plaatselijke supermarkten gestaan, om voedsel in te zamelen”, aldus Beekmans. ,,Wellicht dat we dit in de toekomst blijven doen, hier hebben we in het najaar weer contact over. De relatie is dus zeker niet ten einde.” Hoeks: ,,Nogmaals dank. Jullie zijn powervrouwen!”