Dit is De Bokselse Kwis ten voeten uit. De leden van team Divas uit het Oosten maken samen koortsachtig vragen en opdrachten aan een stampvolle keukentafel boordevol laptops, boeken, naslagwerken en natuurlijk heel veel hapjes en drankjes.

BOXtheater goed doel Bokselse Kwis

22 minuten geleden

De organisatoren van De Bokselse Kwis hebben BOXtheater aangewezen als goed doel van de achtste editie. Dat betekent dat deelnemers zich tijdens de dorpsquiz gaan inzetten voor de amateurtoneelgroep. Het vragenspel wordt zaterdag 5 november gehouden, de inschrijving gaat morgen, vrijdag 1 juli van start.

Alle teams die meedoen aan De Bokselse Kwis spelen altijd voor een lokaal goed doel. Tijdens de eerdere zeven edities kon dankzij quizzers en sponsors een totaalbedrag van bijna 25.000 euro worden uitgereikt aan tal van sociaal-maatschappelijke en culturele verenigingen en sportclubs.

,,Daarnaast wijzen we elk jaar een overkoepelend goed doel aan”, vertellen organisatoren Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha en Marc Cleutjens. ,,Eerder zetten onze quizteams zich in voor onder meer Stapel op Sint, de Voedselbank, de Kinderboerderij en de Voorleesfiets. Op quizavonden worden opdrachten gepresenteerd waarmee teams aan de slag gaan en een bijdrage leveren aan het vooraf gekozen doel.”

LEUKE IDEEËN

Op welke manier quizteams op 5 november een steentje gaan bijdragen aan BOXtheater wordt vooraf niet bekendgemaakt. ,,BOXtheater is een geweldige toneelgroep die al enkele decennia verrast met theatervoorstellingen op bijzondere locaties. We zijn blij dat we samen met de toneelspelers een paar leuke ideeën kunnen uitwerken”, aldus het drietal, dat dit jaar extra ondersteuning krijgt van medeorganisatoren Renilde Bos, Antoine Ghijsens en Peter Bos.

Hoewel de organisatoren van De Bokselse Kwis elk jaar verrassen met nieuwe vragen en opdrachten, is de opzet van de achtste dorpsquiz vertrouwd. Vanuit hun hoofdkwartier - de huiskamer, de kantine of de kroeg - zetten teams alles op alles om zoveel mogelijk vragen en opdrachten correct te beantwoorden. Natuurlijk kunnen ze rekenen op een aantal opdrachten waarvoor men de hort op moet.

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor De Bokselse Kwis kan met ingang van vrijdag 1 juli 2022 uitsluitend via de website www.debokselsekwis.nl. Deelname kost 32,50 euro per team. Vermeld bij de inschrijving de naam van de teamcaptain, het adres van het hoofdkwartier en het lokale doel waarvoor gespeeld wordt.

De achtste editie van de dorpsquiz start zaterdag 5 november om klokslag 18.00 uur en eindigt om 23.00 uur.