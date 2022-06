Handbal Combinatie Boxtel ‘92 ter ziele

Toenmalig wethouder Willie van de Langenberg wierp in november 1995 de eerste bal op het nieuwe handbalveld van HCB '92 in sportpark Munsel.

De leden van de Boxtelse handbalvereniging HCB ‘92 hebben er tijdens een buitengewone ledenvergadering in februari mee ingestemd de vereniging te ontbinden. De vereniging komt daar nu, aan het eind van het seizoen, mee naar buiten. Een nijpend gebrek aan vrijwilligers nekt de club. 30 juni eindigt de competitie, daarna wordt er niet meer gespeeld. Het bestuur handelt de komende maanden lopende zaken af.

In het jaar dat er eigenlijk feest gevierd had moeten worden wegens het dertigjarig bestaan van HCB ‘92, is de realiteit anders. De vereniging kan niet verder, vooral omdat ze er niet in slaagde voldoende vrijwilligersposten in te vullen, een probleem dat al langer speelt.