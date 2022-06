Eenrichtingverkeer deel Baroniestraat gaat 6 juli in

In dit gedeelte van de Baroniestraat geldt vanaf woensdag 6 juli eenrichtingverkeer. Nu komen de auto's nog uit beide richtingen. Dat zorgt in de spitsuren voor drukte en daarbuiten voor hoge snelheden.

Om de verkeersdruk in een deel van de Baroniestraat te verminderen, besloot de Boxtelse gemeenteraad in december tijdelijk eenrichtingverkeer in te stellen vanaf de kruising Tongersestraat - Van Hornstraat tot aan de kruising Baroniestraat – Annastraat. Vanaf woensdag 6 juli is dit van kracht.

Gemotoriseerd verkeer mag vanaf dat moment nog wel vanaf bedrijventerrein Ladonk via de Baroniestraat richting het centrum rijden, maar omgekeerd niet meer. De maatregel geldt tot de sluiting van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat. Boxtel vermoedt dat die in 2026 dichtgaat, maar of die verwachting uitkomt, is allerminst zeker.