Rijbewijs in Boxtel online verlengen vanaf 1 juli

1 uur geleden

Rijbewijzen kunnen vanaf 1 juli ook online verlengd worden bij de gemeente Boxtel. Inwoners kunnen dit via de website van de RDW regelen en het document na twee werkdagen ophalen in het gemeentehuis, Markt 1.

Online aanvragen is alleen mogelijk voor verlengen of bij het behalen van extra rijvaardigheden, zoals een vrachtwagenrijbewijs. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.

Voor de online aanvraag is er een digitale pasfoto nodig van een door de RDW erkende fotograaf of -cabine. Die verstuurt de foto digitaal naar de overheidsdienst voor wegverkeer. De inwoner kan vervolgens via de DigiD-app de aanvraag compleet maken op de webpagina www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Na twee werkdagen kan het bewijsstuk worden opgehaald in het gemeentehuis.

Een overzicht van erkende fotografen en -cabines is te vinden op de locatiewijzer op www.rdw.nl. In Boxtel kunnen inwoners terecht bij EP Rickelman aan de Van Beekstraat.

Andere fotografen die zich willen aansluiten bij de RDW kunnen de Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs aanvragen. Daarvoor moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden en eisen voldoen, informatie daarover is eveneens via de RDW-website te vinden.