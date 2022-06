Bell-orkest veroorzaakt muzikale orkaan met rockzangeres Anneke

1 uur geleden

‘Ode aan de bands’. Zo luidt de titel van het gratis toegankelijke optreden door het zogeheten Bell-orkest op de laatste dag dat spiegeltent Bon Salon is geopend: zondag 3 juli, aanvang 12.00 uur. Dit gelegenheidsensemble met zestig muzikanten uit de twee harmonieën en drie fanfares repeteerde vorige week met rockzangeres Anneke van Giersbergen.

Anneke zingt met het Bell-orkest onder andere Hurricane. Het lied verscheen vorig jaar op haar soloalbum The Darkest Skies Are The Brightest. De stevige rock waarmee Anneke hoge ogen gooide als zangeres van bijvoorbeeld The Gathering, ruilt ze op het album in voor een bescheidener geluid.

Het zijn vooral songs met een positieve en liefdevolle boodschap, maar Hurricane is juist duister op een prettige manier. ,,Het lied verhaalt hoe je in de orkaan die de liefde ooit kan zijn toch overeind blijft”, hield de zangeres de orkestleden van Bell voor tijdens de eerste gezamenlijke repetitie in Muziekhuis Boxtel.

COVERS

Naast Hurricane vertolkt Anneke met begeleiding van het Bell-orkest enkele covers: van Adele, Sting en Gnarls Barkley. De muzikanten toonden zich zonder uitzondering onder de indruk van het warme stemgeluid van de vocaliste. Anneke zelf straalde van oor tot oor nadat ze het eerste nummer met de muzikanten van Boxtel’s Harmonie, Gildenbondsharmonie en de fanfares Sint-Willibordus (Esch), Concordia (Liempde) en Sint-Arnoldus (Lennisheuvel) had gerepeteerd: ,,Oh, dit wordt kei-vet!”

ERVAREN MUZIKANTEN

Deze krant schreef het al eerder. In vier repetities een concertprogramma van tien composities instuderen met louter amateurmuzikanten is eigenlijk ondoenlijk. Zéker als de orkestsamenstelling compleet nieuw is. Op initiatief van stichting Bell, gevormd om het dorp Esch na de herindeling te verwelkomen in de gemeente Boxtel, komt het er toch van. Én: het enthousiasme dat de ervaren muzikanten aan de dag leggen, zorgt ervoor dat dirigent Johan Smeulders, ook artistiek leider van Boxtel’s Harmonie, in korte tijd toch een fraai klinkend blaasorkest weet te formeren.

Eigenlijk zou het Bell-orkest de finale vormen tijdens de eerste editie van Brass’nWoods. Maar zoals bekend moest het blaaspopfestival door tegenvallende ticketverkoop worden afgelast. Op het moment dat dit gebeurde, had het gelegenheidsorkest van stichting Bell echter al een keer gerepeteerd. Een mailtje naar de deelnemende muzikanten, leerde dat zij graag wilden meewerken aan een alternatief.

En dat komt er. Met eigen geld en financiële steun van de gemeente Boxtel, theaterzaal Podium Boxtel en Bruisend Centrum wist stichting Bell een basis te leggen onder het optreden op zondag 3 juli.

SLOTDAG BON SALON

Plaats van handeling wordt dus spiegeltent Bon Salon die op deze dag een drie weken durend activiteitenprogramma in kasteelpark Stapelen afsluit. Bij slecht weer wordt het optreden verplaatst naar theaterzaal Podium Boxtel aan de Burgakker. Ook dan is de aanvang 12.00 uur en de toegang gratis. ‘Ode aan de Bands’ omvat composities van wereldberoemde pop- en rockartiesten, uiteenlopend van Chuck Mangione tot Enrique Iglesias en van Bruno Mars tot Quincy Jones.