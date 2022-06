College wil jaarlijks meer geld voor aanpak ‘boomproblemen’

De eiken langs het Apollopad zijn ook opgenomen in het bomenbeleidsplan dat in maart werd vastgesteld.

Bomen hebben meer ruimte nodig om te groeien. En de wortelopdruk in het straatwerk zorgt op veel plekken voor ongemak en hobbels. Om deze redenen wil het Boxtelse college van B en W dat er jaarlijks meer budget vrij komt voor het groen.

In totaal zijn er 32.600 bomen waarvoor de gemeente Boxtel zorgdraagt en die zij heeft opgenomen in haar bomenbestand. Dat een flink aantal daarvan wortelopdruk veroorzaakt, kan voor heikele situaties zorgen. Van een aantal probleemlocaties wordt het komende half jaar werk gemaakt. Dit zorgt wel voor hogere kosten. Om precies te zijn 250.000 euro. Overigens is wortelopdruk niet de enige reden dat deze plekken worden aangepakt: ,,Ook kunnen de taksterfte bij essen, een te beperkte groeiruimte, zoutschade o..