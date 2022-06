Honkballers verliezen in Eindhoven

De honkballers werden woensdagavond door PSV getrakteerd op een nederlaag. In Eindhoven verloren zij met 20-12.

De thuiswedstrijd werd in april nog gewonnen, maar in de huidige competitie is elke wedstrijd een verrassing. Ducks begon in ieder geval sterk aan slag, in de eerste twee innings zetten ze al zes punten op het scorebord. Onder andere Thor van den Dool en Sjors Gevers wisten de bal hard te raken.

De slagmannen van PSV stonden deze wedstrijd echter ook hun mannetje en counterden terug tot 5-6. Vervolgens ontvouwde er zich een offensief getouwtrek tussen beide ploegen, waarbij de leiding in de wedstrijd beurtelings werd overgenomen.

Zo pakten de Boxtelaren in de vierde inning vijf punten terug, maar nog in diezelfde inning kreeg werper Yannick Brechenmacher het moeilijk en profiteerden de Eindhovenaren.

Bij een stand van 12-13 kreeg de tegenstander echter vat op vervangend werper Max Denteneer en ebde het geloof een beetje weg bij de heren van Ducks.

De Eindhovenaren bouwden hun voorsprong uit naar twintig punten en sloten zo de wedstrijd winnend af met 20-13, een wedstrijd waarin Ducks niet door de ondergrens zakte maar wel tekort kwam.