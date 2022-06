Leerlingen met ronkende zescilinder langs oorlogsherinneringen

1 uur geleden

,,Laat verstoppertje een spel blijven”. Deze zin behoort tot een gedicht dat Kevin Janssen vanmorgen voordroeg bij het verzetsmonument aan de Hooghemertseweg in Gemonde. De leerling van groep acht van de Sint-Lambertusschool droeg daarmee het monument over aan groep zeven, dat het voor een jaar adopteert. Die klas maakte een rondrit in een echt legervoertuig uit de Tweede Wereldoorlog.

Gemonde heeft zowel een verzets- als een oorlogsmonument. Groep zeven neemt ze het komende jaar allebei onder haar hoede. De klas en Kevin reden langs plekken in het dorp die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dat zijn er verschillende. De kinderen kregen de afgelopen weken les over de oorlogsjaren en om inzichtelijk te maken wat er zich in hun eigen woonplaats afspeelde, maakten ze de rit. Daarnaast was de excursie natuurlijk ook gewoon een klein avontuur. De leerlingen zitten immers niet elke dag achterin een oude legergroene zescilinder die ook nog een naam heeft: Flying Jimmy. Het voertuig behoort tot de collectie van het plaatselijke Freelandmuseum. Mede-eigenaar van het museum, Michael ten Horn, zat achter het stuur.

ZWEEFVIEGTUIGEN

Bij het verzetsmonument legde luchtmachtofficier Willem van der Steen uit wat daar nu precies gebeurde op 19 september 1944 en de dagen daarna. ,,Die dag stortten in Gemonde zes zweefvliegtuigen neer. Een daarvan kwam hier vlakbij terecht. De bemanning overleefde de crash, maar er lagen Duitsers in het gebied, dus ze moesten zich verstoppen. Ze zijn naar het bos aan de Gasthuiskamp gebracht, waar Gemondenaren hen dagenlang met gevaar voor eigen leven van voedsel voorzagen.”

Verstoppertje dus, maar dan bloedserieus en absoluut geen kinderspel.

Giel Termeer en Lotte Steenbakkers uit groep zeven mochten een vlag hijsen die verwijst naar de militairen die ooit nabij het verzetsmonument letterlijk uit de lucht vielen, waarna hun klasgenoten en zijzelf het houten trapje weer beklommen. Terug in de laadbak van Flying Jimmy. Op naar de volgende stille herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gemonde.