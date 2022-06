De trollen kruipen zondag 3 juli niet zelf in de pan. Dat is ook lastig in de koekenpannen die voor de lekkernijen gebruikt worden. Foto: eigen collectie.

Trollen Scouting Boxtel bakken pannenkoeken

24 minuten geleden

De blokhut van Scouting Boxtel verandert zondag 3 juli in een pannenkoekenhuis. De trollen, meisjes in de leeftijd van zeven tot en met elf jaar, bakken en serveren de lekkernijen tussen 17.30 en 19.30 uur. Aanmelden kan tot en met zaterdag 25 juni.

De prijs van de pannenkoeken is nog niet helemaal vastgesteld, maar ze kosten tussen de drie en de vijf euro. Drankjes moeten tussen de een en twee euro opbrengen. De trollen zamelen met de actie geld in om hun zomerkamp nog leuker te maken. Een plekje reserveren kan tot en met zaterdag 25 juni via trollen@scoutingboxtel.nl. Inloop in blokhut Wickiup aan de Molenwijkseweg is vanaf 17.00 uur.