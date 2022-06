Demonstratievoertuig brandweer Liempde verdwenen

53 minuten geleden

De succesvolle demonstratie die de brandweer Liempde gisteravond hield, heeft een zure nasmaak gekregen. Een van de demovoertuigen, een stookauto, is verdwenen.

De brandweer denkt dat het voertuig is gestolen. Via de Facebookpagina van de post doet de hulpdienst een oproep. Mensen met informatie kunnen die delen via e-mail: post_ld@brwbn.nl.