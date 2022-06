Dorpsstraat Esch: eerst nog meer suggesties bekijken

De Dorpsstraat in Esch wordt op z’n vroegst pas eind augustus aangepast. De gemeente Boxtel heeft van andere partijen nog enkele suggesties ontvangen. Daarvan wordt nu eerst gekeken of die de drukke weg ook veiliger maken. Het college van B en W wil hier in juli een besluit over nemen. Dat blijkt uit een reactie op vragen van Combinatie95.

Het college geeft aan dat de Dorpsstraat een breder belang dient dan alleen voor wonen. ,,Daarom dienen daar ook de, soms tegengestelde, belangen van andere partijen bij betrokken te worden. Zij hebben enkele suggesties gedaan en die nemen we ook mee in onze afweging”, aldus B en W. Wat die ideeën precies zijn, beschrijft het college niet in het antwoord.

In eerste instantie zou in maart de straat veiliger worden gemaakt. Daarvoor zou het opstaande stoeprandje bij de wegversmallingen worden vervangen door een schuine rand. Dat moet voorkomen dat fietsers vallen als zij plots naar de stoep moeten uitwijken. Omdat er begin juni nog niets was gedaan, stelde coalitiepartij Combinatie95 vragen aan het college.

Inwoners hoeven overigens niet te vrezen dat de veiligheid voor fietsers nu op het tweede plan komt. De burgemeester en wethouders geven aan dat de aanpassing voor fietsers bij de doorgangen in elk geval onderdeel is van de aanpassing. Er wordt nu overlegd of de nieuw aangedragen suggesties voldoende steun kunnen vinden bij de buurtbewoners. Daarnaast wordt er gekeken of extra aanpassingen binnen het budget uitgevoerd kunnen worden.

Zodra alles goed in beeld is, wil de gemeente aan de slag met de aanpassingen van de Dorpsstraat. Of eind augustus haalbaar is, hangt mede af van de beschikbaarheid van de aannemer.