Een toekomst in sportcentrum De Braken voor clubs als JRC Boxtel (in oranje): het kan, maar de tijd dringt.

Sportcentrum De Braken kan twee problemen tackelen

21 minuten geleden

Laaiend enthousiast zijn eigenaar Gerard Smit en manager Martien Pennings over het plan voor sportcentrum De Braken. Smit wil daar twee problemen tegelijkertijd tackelen: het behoud van het complex én huisvesting voor vierhonderd arbeidsmigranten. Zij hebben het plan drie jaar geleden bekendgemaakt bij Boxtel maar inmiddels dringt de tijd: op 1 juli 2023 eindigt het contract met de gemeente.

,,Ik weet dat de intenties van Gerard goed zijn en het behoud van het sportcentrum bij hem voorop staat. Het zou daarom erg mooi zijn als dit kan worden uitgevoerd”, vertelt Pennings. Het behoud van De Braken gaat de Boxtelaar aan het hart: hij was verantwoordelijk voor de bouw ervan in ‘de oksel’ en verkocht het complex uiteindelijk aan de gemeente, die het op haar beurt in 2013 weer verkocht aan Smit.

Destijds werd contractueel afgesproken dat de uit Oisterwijk afkomstige eigenaar voor in ieder geval tien jaar onderdak biedt aan de verenigingen die er gebruik van maken. Maar Smit hoopt dit ook na 1 juli 2023 voort te kunnen zetten: ,,De huurders zijn voor mij het allerbelangrijkst: dat zijn immers mijn klanten.”

En de gemeente Boxtel wil dat ook. Het huidige college heeft dit recent in zijn eerste bestuursrapportage ruiterlijk erkend. In dit document waarin B en W verantwoording afleggen over hun werkzaamheden, stellen zij zelfs dat het sportcomplex ‘onmisbaar is voor Boxtel’. Immers: waar moeten de ruim twintig clubs anders naartoe? Die plek is er simpelweg niet in de gemeente.

Dus beide partijen willen het sportcomplex behouden, maar een akkoord daarover is er nog steeds niet: wat is er aan de hand?

RENDABEL

Smit en Pennings weten maar al te goed: om de exploitatie van het sportcomplex rendabel te houden én de boel op te knappen, zijn er meer inkomsten nodig. Pennings: ,,Met de huuropbrengsten van verenigingen alleen redden we het niet. Die betalen natuurlijk andere prijzen dan commerciële partijen.”

In 2019 maakte toenmalig wethouder Peter van de Wiel bekend dat ‘de oksel’, het gebied dus waar ook De Braken ligt, bestemd zou worden voor huisvesting van arbeidsmigranten en spoedzoekers. Smit stelde direct een toekomstplan op en toog daarmee naar de wethouder. Het idee? Tegen het sportcentrum ook een complex bouwen om arbeidsmigranten te huisvesten waar plek is voor vierhonderd bedden. ,,De tennisvelden zouden dan verdwijnen, maar die sporters kunnen bij een andere Boxtelse vereniging terecht”, weet Smit.

Buiten is er voldoende ruimte voor parkeerplekken, binnen wordt een aantal vloeren aangepast om ze multifunctioneel in te kunnen zetten: voor diverse sporten én evenementen. Met de inkomsten van de huisvesting, komt er geld in het laadje om de broodnodige opknapbeurt te bekostigen.

VERTRAGINGEN

Nadat de plannen medio 2019 waren toegelicht aan de gemeente, liep het maken van beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten vertraging op. Het vraagstuk was te complex, maar ook een projectleider én diens vervanger waren uitgevallen. Daarnaast waren er in de regio nog geen concrete afspraken gemaakt.

Het duurde anderhalf jaar voordat de gemeenteraad het beleid kon vaststellen: in het najaar van 2020 werd de knoop doorgehakt. Binnen drie jaar zou Boxtel ruimte gaan bieden aan achthonderd arbeidsmigranten, was het streven. Bovendien zou het gaan om tijdelijke onderkomens die maximaal tien jaar worden ingezet voor het vraagstuk.

Partijen konden zich hiervoor begin 2021 inschrijven, enkele maanden na de verkiezingen voor de gemeenteraad. Maar ook hier weer vertraging: er moest tussendoor een nieuwe coalitie worden gevormd en juridisch kostte het meer tijd om de regels op te stellen dan verwacht. Uiteindelijk begonnen de inschrijvingen pas in september 2021.

Maar deze tender mislukte: geen van de negen initiatiefnemers die onderdak wilden bieden, kon tegemoet komen aan de eisen, zo bleek in december. Met name de tijdelijke eis van tien jaar was een struikelblok; die bleek te kort om de huisvesting rendabel te houden. Dus moest de inmiddels nieuwe wethouder op dit dossier, Mariëlle van Alphen, terug naar de tekentafel. Onder meer de tijdelijke eis is intussen uitgebreid naar vijftien jaar. ,,Dat is wel een verstandige keuze geweest, tien jaar was niet te doen”, weet Smit. ,,Maar de inschrijving is nog niet begonnen en de uitslag daarvan wordt pas komend najaar bekend.”

TIJD DRINGT

Aangezien het contract met De Braken op 1 juli 2023 eindigt, begint de tijd nu dus echt te dringen. In april heeft wethouder Hans Heesen, die zich weer bezig houdt met sportaccommodaties, met alle in De Braken actieve verenigingen een bijeenkomst gehouden. Smit: ,,Over drie maanden zouden zij een stand van zaken krijgen over het behoud van de sportaccommodatie. Dat is dus binnenkort al.”

Knopen zijn nog niet doorgehakt. De gemeente heeft Smit recent benaderd om de toekomst te bespreken. De eigenaar hoopt dan meer duidelijkheid te krijgen over hoe Boxtel die voor zich ziet. Onlangs maakte het college duidelijk dat het in het gebied tussen de spoorwegen ruimte ziet voor 850 tot 1.500 woningen.

Smit: ,,Dan is het natuurlijk handig als daar in de toekomst een sportaccommodatie blijft bestaan.” Pennings: ,,Wij zien het als een win-win-situatie.”