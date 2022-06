Naam Tiga verdwijnt na Boxtel ook uit Rosmalen en Den Bosch

46 minuten geleden

De naam Tiga Health & Beauty is al een tijdje uit Boxtel verdwenen, sinds het bedrijf uit het pand De Ark is gegaan. De sportschool van Jan en Gemmy Schellekens maakte als True Health Club een doorstart aan de Croonpassage. De andere twee zaken in Den Bosch (Citygym) en Rosmalen voegen zich per 1 juli ook onder die merknaam.

Het nieuwe concept van de twee sportieve Boxtelse ondernemers legt de focus meer op gezondheid en individuele begeleiding. Dat doen zij onder de titel True Health Members club. In Boxtel droeg de zaak al die naam, maar de locaties in Den Bosch en Rosmalen nog niet. ,,Door de drie boetiekclubs nu samen te voegen, kunnen we onze leden meer voordelen bieden en nog meer van dienst zijn op de persoonlijke doelstellingen te behalen. Leden kunnen op alle locaties terecht om te sporten”, aldus Gemmy. In Den Bosch wordt bovendien met een nieuwe formule gestart voor de sportievelingen: een HIIT-training (High Intensity Interval Training) in een Hammer strength Box.

NIEUWE LOCATIE

Jan en Gemmy Schellekens bestierden Tiga al sinds oktober 1983, vooral in het voormalige theater aan de Prins Bernhardstraat in Boxtel. Vorig jaar werd bekend dat er appartementen in het pand komen. Het ondernemerspaar ging toen op zoek naar een nieuwe locatie. Die werd uiteindelijk gevonden in de Croonpassage, waar voorheen speelgoedwinkel Intertoys gevestigd was.

Vanwege de coronamaatregelen die begin dit jaar nog van kracht waren, is het nog niet tot een officiële opening gekomen. Daarom vindt die zondag 26 juni alsnog plaats. Tussen 09.00 en 13.00 uur is de Boxtelse locatie geopend voor iedereen. Later die middag is er nog een openingsborrel voor genodigden. Meer informatie via: www.Truehealthclub.nl.