Ze gaan naar links, voor de kijkers rechts. In ieder geval van links naar rechts: Jan-Henri Grilis, Gerard de Bresser, Maarten Termeer en Jurgen van Haaren van hofkapel De Kromploegers. Uiteraard een verwijzing naar feestact Snollebollekes van Rob Kemps uit Best die 23 september naar Liempde komt.

Snollebollekes dan toch naar Liempde

29 minuten geleden

Gaat het nu wel door? Hoe vaak hofkapel De Kromploegers díe vraag heeft gehad, is niet meer op één hand te tellen. Snollebollekes, de populaire feestact van Rob Kemps uit Best, laat de Liempdenaren op vrijdag 23 september van links naar rechts bewegen tijdens het festijn ‘Tentfistje nie?’. Oók lokale beroemdheid Jan Biggel, oftewel Jan van den Biggelaar, moet het dak eraf blazen. Daags erna staat de Boney M Xperience op de planken.

De blaasmuzikanten houden op evenemententerrein D’n Tip in Liempde op 23, 24 en 25 september hun jaarlijkse feestweekend. Zónder het zeven edities lang uitverkochte Oktoberfest overigens, dat vorig jaar zijn laatste editie beleefde. ,,We wilden toen op ons hoogtepunt stoppen”, legt trompettist Maarten Termeer uit. ,,Uiteraard vonden we het ook een prachtig feest, maar we wilden zelf ook andere muziekstijlen spelen; we zoeken het wat breder dan de Duitse schlagers. Daarnaast ging er een hoop werk in zitten.” Medemuzikant Jurgen van Haaren: ,,De laatste keer hadden we wel zeventig vrijwilligers die meehielpen.”

LIEFDE EN PLEZIER

Het Duitse pullenfestijn werd altijd met liefde en plezier gehouden, benadrukken Termeer en Van Haaren, die met Gerard de Bresser en Jan-Henri Grilis tekst en uitleg geven op D’n Tip over het weekend in het najaar. Maar met Tentfisje, nie? (een verwijzing naar de carnavalskraker Fijnfisjenie) komt er minstens zo’n feestelijke avond voor in de plaats. ,,Alles kan, alles mag”, benadrukt De Bresser de sfeer van de avond. ,,We willen met zijn allen de tent op z’n kop zetten.”

BONEY M.

Op zaterdag 24 september komt de act Boney M. Xperience naar Liempde. Je weet wel, die van de jaren zeventig-hits Daddy Cool, Ma Baker en de cover van Rivers of Babylon. De vrouwen die destijds met de in 2010 overleden Bobby Farrell optraden, zijn tijdens Back2theMusic op D’n Tip te bewonderen. Termeer kan zijn enthousiasme voor die avond niet onderdrukken. ,,Dat wordt echt vet! Nadat we tijdens eerdere edities al met The Trammps en The Gibson Brothers optraden, hebben we nu weer een internationale act weten te strikken.” Onder de noemer The Disco Dance Edition wordt de tent helemaal aangepast op het thema. ,,Die komt er totaal anders uit te zien”, benadrukt Van Haaren. ,,Denk aan spiegelbollen maar we hebben ook een discovloer van honderd vierkante meter geregeld.”

En uiteraard zullen de Kromploegers zelf ook optreden. Van Haaren: ,,We moeten nog met Jan Biggel wat repetities plannen. We gaan namelijk ook live met hem optreden!”

De feestavonden starten om 20.00 uur. Kaarten zijn dit jaar voor het eerst via een digitaal ticketsysteem verkrijgbaar. De link vinden geïnteresseerden op de Facebookpagina van De Kromploegers. ‘Early birds’ betalen 17 euro of 32,50 voor beide feestavonden. Op de laatste dag van het weekeinde kunnen bezoekers vanaf 12.00 uur genieten van lekker eten. Ook het Foodtruckfestival staat wederom op de planning: die is gratis te bezoeken.