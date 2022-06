Gouden paar in Boxtel

Ze ontmoetten elkaar omdat haar zus verkering had met zijn broer. Bij haar sloeg de vonk gelijk over, bij hem gingen er enkele jaren overheen voordat hij verliefd werd. Maar intussen zijn Harrie (72) en Geertje (69) Schellekens uit Boxtel woensdag 29 juni vijftig jaar getrouwd. Harrie: ,,We maken samen veel herinneringen.”

Harrie en Geertje vieren hun gouden huwelijksjubileum in hun eigen woonplaats. Geertje: ,,We geven een feest bij ’t Dommeltje. In mei hebben zijn we met de kinderen en kleinkinderen een week op vakantie geweest op Texel. Daar mocht iedereen een parachutesprong maken. Nee, Harrie en ik zijn niet gesprongen hoor.”