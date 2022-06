‘Brandweer meer dan rode bus en slang’

Wat gebeurde er allemaal op D’n Tip in Liempde? Brandweermannen zijn druk in de weer, autowrakken liggen op elkaar gestapeld, er stijgt rook op, een gasfles ontplofte... Maar van calamiteiten was alles behalve sprake: de brandweer hield er een demonstratie om vrijwilligers te werven. En dat verliep best succesvol...