‘Zelf wielrennen is leuker dan op televisie kijken’

44 minuten geleden

Ze vinden het wel een beetje saai om urenlang naar wielrennen op televisie te kijken. Liever springen Klaas Derksen en Merijn van Wijlick (beiden 11) zelf in het zadel. De twee actievelingen, die ook nog eens allebei hockeyen, zitten samen in groep 7 van basisschool De Oversteek, waar werk wordt gemaakt van bewegend leren. En dat zien zij wel zitten...

Dat de twee vrienden regelmatig op de wielrenfiets of mountainbike stappen, is geen toeval. Hun vaders zijn verzot op de wielersport en betrokken bij de organisatie van Tourspel Liempde, waarvan de opbrengst dit jaar naar de school gaat. ,,Ik heb een keer ‘gegokt’ dat Koen de Kort op de 71ste plek zou eindigen”, weet Merijn nog. Hij verwijst daarmee naar het Extra Tourspel waarbij deelnemers konden raden op welke plek de Liempdse profwielrenner zou eindigen. Dit jaar wordt daar een andere renner voor gekozen aangezien De Kort, nog steeds ambassadeur van Tourspel Liempde, vorig jaar zijn carrière beëindigde. ,,Daarmee kon je geld verdienen! Dat jaar werd hij zeventigste en had ik net geen prijs.”

,,Of wij ook regelmatig naar wielrennen kijken? Nee, papa is daar wel een beetje verslaafd aan”, lacht Klaas. ,,Dan zit-ie uren te kijken. En als er dan niemand valt ofzo, vind ik het helemaal niet spannend... Tijdens een wedstrijd van de Formule 1 vind ik eigenlijk ook alleen de start leuk.”

12 PROCENT

Merijn en Klaas vinden het vooral fijn om zelf op de pedalen te staan. ,,Klaas en ik zijn ook een keer samen wezen fietsen. Dat was wel door het losse zand en dus best zwaar. Maar dat zou ik wel vaker willen doen”, vertelt Merijn. ,,Verder fiets ik samen met mijn vader, dan zijn we vooral in de omgeving bezig.” Klaas heeft het al wat verder weg mogen proberen. ,,Soms namen we de fietsen mee op vakantie, dan pak ik wel een paar heuveltjes mee. Eén keer gingen we een berg op van wel 12 procent”, verwijst hij naar het hellingspercentage. ,,We zijn aangekomen, maar papa heeft soms wel een beetje geduwd.”

Klaas heeft zelfs al aan een aantal competities meegedaan: ,,Ik heb ook al een medaille! Tijdens een wedstrijd op de mountainbike werd ik derde. En ik ben een keer vijfde geworden toen ik negen was. Maar mijn moeder zei dat ik in een categorie hoger moest uitkomen terwijl ik daar niet tussen hoorde. Die tegenstanders waren toen allemaal dertien of veertien.”

PRIJZEN

Merijn ziet zichzelf ook nog wel een wedstrijd fietsen: ,,Maar dan wel op de mountainbike. En ik hoef ook niet per se om de prijzen mee te doen.” Ook wat Klaas betreft is dat niet het belangrijkste: ,,Het buiten zijn vind ik wel fijn aan fietsen.”

De school waar Merijn en Klaas al sinds jaar en dag bij elkaar in de klas zitten, werkt momenteel aan een plan om meer beweging in de klas te krijgen. Zo krijgen de kinderen ook tijdens bijvoorbeeld de rekenles een actieve oefening.

Daarvoor krijgt De Oversteek dit jaar de steun van Tourspel Liempde: de helft van de opbrengst gaat dit jaar naar de aanschaf van de benodigde attributen. Merijn en Klaas vinden bewegend leren een goed plan. Klaas: ,,Ja, dat is leuker dan lessen waarbij je de hele tijd in je schrift moet kijken.”

* * *

Inschrijven voor Tourspel Liempde kan donderdag 30 juni van 19.00 tot 23.00 uur en vrijdag 1 juli van 14.00 tot 24.00 uur in café De Durpsherberg. De eerste etappe van La Grande Boucle telt niet mee tijdens deze editie aangezien die al op vrijdag wordt verreden.