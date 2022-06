Ouders stoppen initiatief verkeerspilots Oversteek

Een dagelijks ritueel bij basisschool De Oversteek. De foto vertelt het hele verhaal: op het zebrapad vechten twee knullen, de stoet auto's achter de man in het blauwe jack probeert overal doorheen te wurmen en er vinden verschillende gesprekjes plaats op de weg: zowel linksvoor als rechtsachter op de foto. De Dorpsstraat in Liempde verandert zo voor een klein kwartiertje in een dorpsplein.

Foto: Albert Stolwijk.