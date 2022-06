Kijken, ruiken, proeven: Ivvy wint Boxtel Bakt

Een tafel vol taarten en likkebaardende senioren. Woensdagmiddag hield de plaatselijke KBO-afdeling de wedstrijd Heel Boxtel Bakt gehouden in de Spiegeltent. Dat leverde smaakvolle creaties op. De eerste prijs ging naar Ivvy Dekkers, niet 65 maar 11 jaar oud.

De baksels staan al even in de stroperige warmte van de Spiegeltent. ,,Dat is niet goed voor de taarten hoor, straks smaken ze niet meer”, zegt deelneemster Suzan de Jong, die een kokostaart heeft gemaakt met witte chocolade, mango en framboos. Sharine Maria en Angelina Sambo knikken instemmend. Maar zij hebben minder hittegevoelige gebakjes gemaakt, respectievelijk een wortel-walnoot taart en een kokostert. ,,Ja, tert, dus geen taart!”, geeft Sambo aan. Ze vervolgt: ,,Dat is Antilli..